HABER

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 15:07 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya arasında, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi konusunda varılan mutabakat Kıbrıs Rum Kesimi'nde krize neden oldu. Rum Sözcü Kiriakos Kusios, gazetecilerin Türkiye ile bir çatışma olur mu yönündeki sorularına, “Çok yakında gelişmeler olacak ve açıklanacaklar. Türkiye ile bir çatışma olmayacak” cevabını verdi.

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Muhalefet ve medya, Türkiye'nin ‘meydan okumalarına’ gerekli cevaplar verilmediği iddiasıyla Rum yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Rum yönetimi de, ”Teyakkuzdayız, olayları yakından izliyoruz” açıklaması yaptı.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Rica ederim ses tonları düşürülsün. Türkiye’nin istediği meydan okuma sürecini takip etmeyelim. Tabii Türkiye'nin planlarına karşı, göz ardı edilmeksizin, uluslararası meşruiyet çerçevesinde gerekli ve zaruri önlemler alınıyor” dedi.

ÇATIŞMA ENDİŞESİ SORULDU

Rum Sözcü Kiriakos Kusios da, gazetecilerin Türkiye ile bir çatışma olur mu yönündeki sorularına, “Çok yakında gelişmeler olacak ve açıklanacaklar. Türkiye ile bir çatışma olmayacak” cevabını verdi.

Halka itidal çağrısında bulunan Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas ise, Rum Yönetimi'nin teyakkuz halinde bulunduğunu ve cereyan edenleri yakından izlediğini söyledi.

Sendonas “Gerek Yunan hükümetiyle, gerek Avrupalı ortaklarımızla sürekli istişare ve temas içerisindeyiz. Hükümet tantana çıkarmadan ve etki yaratma hareketlerinde bulunmadan tedbirler araştırıyor ve alıyor” ifadelerini kullandı.

BM'YE İTİRAZ ETTİ!

Reuters'ın haberine göre Yunanistan, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) itirazda bulundu.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma kötü niyetle yapılmıştır" dedi.

Yunanistan bu anlaşmanın üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

KAYNAK: DHA

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!
Myanmar: Arakan'daki Müslümanlara "soykırım" uygulandığı iddiasıyla açılan dava başlıyorMyanmar: Arakan'daki Müslümanlara "soykırım" uygulandığı iddiasıyla açılan dava başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis zaruri önlem Türkiye Yunanistan Libya

En Çok Okunan Haberler

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Yarım asırlık dev iflas aşamasında

Yarım asırlık dev iflas aşamasında

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye Son Dönemde Dış Siyasette Destan Yazdı.. Sınırlarımızdan Kuşatmak ve Terör Koridoru Oluşturmak İsteyenlerin Hayallerini İçerdeki İşbirlikçi Uşaklara rağmen Fırat Kalkanı,Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ile Kâbusa Çevirdi.. Libya ile yaptığı Anlaşma ile de Bizi Denizden Kuşatmak isteyenlerin Hayallerini Denizin Dibine Gömdü! Helal Reis! Helal Sana Bahçeli! yazıklar olsun Mandacı Zihniyetin Temsilcilerine Sözcülerine Uşaklarına
çatışmak için yemeez
ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Son Dakika: Hastaneye silahlı saldırı, 6 ölü

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.