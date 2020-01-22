Rumlar’dan ‘Türkiye Teknik Verileri Çalmış Olabilir’ İddiası

Rum yetkilinin söz ettiği bölge, Güney Kıbrıs’ın İtalyan enerji şirketi Eni ve Fransız enerji şirketi Total’e doğalgaz arama ruhsatı verdiği parselde. İki şirketin de, Kıbrıslı Rumlar’ın ekonomik münhasır bölge ilan ettiği alanda bulunan 13 parselin 7’sinde doğalgaz arama ve çıkarma izni bulunuyor.

Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Kiriakos Kuros, ellerinde kesin bir delil olmamakla birlikte, Türkiye’nin sondaj gemisini belirli bir hedefe yönlendirmesini sağlayan verilere ulaştığı kanısında olduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında sondaj gerilimi devam ederken, Rum yönetimi sözcüsü “Türkiye’nin, enerji şirketinin önceden belirlediği yerlere sondaj gemisi gönderme imkanı veren teknik verileri çalmış olabileceğini” iddia etti.

Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Kiriakos Kuros, ellerinde kesin bir delil olmamakla birlikte, Türkiye’nin sondaj gemisini belirli bir hedefe yönlendirmesini sağlayan verilere ulaştığı kanısında olduklarını söyledi

Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT’ye konuşan Rum yönetimi sözcüsü, “Türkiye’nin bir şirketten plan ve çalışmaları çaldığına yönelik bilgi var ve muhtemelen bu bilgi doğru. Bu nedenle belirli bir noktaya gemi gönderdiler” dedi. Rum yetkili, ENI ya da Total’in bu bilgiyi Türkiye ile paylaştığını ima etmediğinin de altını çizdi.

“Tehdit diplomasisi yürüten Türkiye Doğu Akdeniz’in korsan devleti haline geldi”

Rum sözcü, Türkiye’nin Güney Kıbrıs sularında yasadışı olarak sondaj çalışmalarına devam ederek uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğünü savundu, Türkiye’yi “Askeri tehdit diplomasisi” yürütmekle suçladı. “Ne yazık ki Türkiye Doğu Akdeniz’in korsan devleti haline geldi” dedi.

Türkiye Temmuz ayından bu yana Güney Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölge ilan ettiği alanda sondaj çalışması başlatmayı planladığı dördüncü nokta. Türkiye, Güney Kıbrıs’ın doğu ve batısında yer alan sondaj bölgelerine savaş gemisi eşliğinde sondaj gemileri göndermişti.

Rum yetkili, Türkiye’nin ENI ile bölgede doğalgaz arama için gizli görüşmeler yürütüldüğü iddiasını da yalanladı.