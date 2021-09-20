RuPaul aldığı ödülle Emmy rekoru kırdı

Tam adı RuPaul Andre Charles olan Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve televizyon kişiliği RuPaul, ”Drag Race“ adlı programıyla, en çok ödül kazanan siyah olarak Emmy tarihine geçti.

60 yaşındaki RuPaul, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Netflix'te de yayınlanan “RuPaul’s Drag Race” adlı programıyla 2018’den bu yana Emmy’de defalarca ödül kazandı.

Dün akşam Los Angeles’taki Live’s Event Deck’te gerçekleşen 73. Emmy Ödülleri töreninde ortağı Michelle Visage ile sahneye çıkan RuPaul, konuşmasında, “Şovumuzda dünyanın her yerinden harika çocuklarımızın hepsine teşekkür ederim. Cesaret hikayelerini ve bu zor hayatla nasıl baş ettiklerini anlattıkları için çok iyi niyetliler. Bu sizin için ve izleyen tüm çocuklar için. Burada sizi bekleyen bir aileniz var” dedi.

13 sezondur ekrana gelen programın 14’üncü sezonunun da yayınlanacağı duyuruldu. Program, ABD’nin dışında İngiltere, Kanada, İspanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Filipinler’de de yayınlanıyor.

Reality show tarzındaki yarışmada katılımcılar, "Amerika'nın bir sonraki drag süper starı" olmak için yarışıyor.



