HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı

Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Suriye’de ABD ve Rus askeri araçlarının çarpışması sonucu, 4 ABD askeri yaralandı.

Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı

ABD ordusundan ismi verilmeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Suriye’nin doğusunda meydana gelen olayda, açık arazide Rus askeri araçları ABD askeri araçlarına yandan çarptı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot yaptığı açıklamada, olayın Suriye’nin doğusunda Daryick yakınlarında açık arazide meydana geldiğini ifade etti.

Sözcü Ullyot, gerilimin tırmanmaması için devriye aracının bölgeden ayrıldığını ifade ederken, bu tür harketelerin profesyonel olmadığını ve 2019 yılında iki ülke arasında yapılan gerilimin düşürülmesi protokolünün ihlali olduğunu kaydetti.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Rus askerlerinin çarpışma bömlgesinde olmaması gerektiğini ifade etti. ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley, Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verilmezken, bu olayın konuşma konusu olup olmadığı bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
17 Ağustos depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?17 Ağustos depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu
Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu
Çocuklar koronayı daha mı çok bulaştırıyor?
Çocuklar koronayı daha mı çok bulaştırıyor?
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Rus bilim insanı tarih verdi
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Bilim insanları rüyaların gerçek hayatın bir devamı olabileceğini ortaya koydu
Rüyalar gerçek hayatın bir devamı olabilir!
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!
Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.