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  4. Rus ajan yakayı ele verdi! Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girerken fark edildi

Rus ajan yakayı ele verdi! Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girerken fark edildi

16.06.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda istihbaratı, bir Rus ajanının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne girişinin engellendiğini duyurdu. Öte yandan Rus ajanının, Hollanda tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Rus ajan yakayı ele verdi! Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girerken fark edildi

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD), Rus ajanının Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) girişini engellediğini duyurdu.

Olay, Nisan ayında meydana geldi. AIVD’den yapılan açıklamada, "AIVD, Brezilya’dan sahte kimlikle gelen bir Rus istihbarat görevlisinin Lahey’deki ICC’ye girişini engelledi" denildi.

RUS İSTİHBARATI İÇİN ÇALIŞIYOR

Ajanın Brezilya kimliği kullandığı, kimlikteki ismin Viktor Muller Ferreira olduğu ancak gerçek isminin ise Sergey Vladimiroviç Çerkasov olduğu aktarıldı. Çerkasov’un Rus istihbaratı GRU için çalıştığı, belirtildi.

Öte yandan Çerkasov’un Hollanda tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi paylaşıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Rusya
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