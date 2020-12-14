Rus ajanların Navalni'yi zehirlediği iddia edildi

Alman haftalık haber dergisi Spiegel, İngiltere merkezli araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat, The Insider ve ABD'li haber kanalı CNN'in yaptığı ortak araştırmada, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak yeni bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bulgulara dayanarak da Navalni'nin zehirlenmesi için Rusya'nın iç istihbarat servisi FSB çalışanı olduğu tahmin edilen en az sekiz kişinin görevlendirildiği öne sürüldü.

Söz konusu kişilerin fotoğrafları ve isimlerinin de paylaşıldığı araştırma-habere göre, bu kişiler çok sayıda FSB ajanının cep telefonu bağlantıları, GPS ve konum bilgileriyle Rus iç hat uçuşlarına dair birçok yolcu listesi incelenerek tespit edildi.

Söz konusu kişilerin Navalni'yi 2017 yılından beri özel seyahatleri de dahil olmak üzere takip ettiği kaydedilen haberde, bu ekibin sadece "izlemek" için görevlendirilmiş olma ihtimalinin de zayıf olduğu vurgulandı. Ekipte geçmişinde zehirleme olaylarıyla bağlantılı ajanların bulunduğu, ayrıca iki ekip liderinin Rusya'da zehirli madde Noviçok'ın üretildiği kimya laboratuvarıyla düzenli olarak iletişim içinde olduğu bilgisi de aktarıldı. Haberde, ekipte yer alan ajanların daha önce tıp ya da kimya alanlarında veya Rus özel hareket birliği için çalışan kişilerden seçildiğine de işaret edildi.