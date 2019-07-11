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Rus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

MUŞ Valiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, kente gelen Rus moda tasarımcısı Anita Grey (33), çöplerden topladığı poşetlerle kıyafet ördü.

Rus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

Muhamed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, kente gelen Rus moda tasarımcısı Anita Grey (33), çöplerden topladığı poşetlerle kıyafet ördü. Anita Grey, amacının poşetlerden 46 bin kıyafet dikmek olduğunu söyledi.
Valilik tarafından organize edilen, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün eşi Dr. Meşide Gündüzöz'ün de destek verdiği 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliğine katılmak için 25 farklı ülkeden ressam ve tasarımcılar kente geldi. 3 gün sürecek program için Rusya'nın Kazan kentinden gelen moda tasarımcısı Anita Grey, kent merkezinde çöp ve atık poşetleri topladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden örgü örerek kıyafet hazırlayan Anita Grey, Muşlu kızlara da yaptığı çalışmayı anlattı.
Şimdiye kadar Türkiye ile birlikte 74 ülkeyi gezdiğini ifade eden Grey, 2019 yılının Ocak ayı itibariyle çevre kirliliğine ve plastiksiz bir yaşama dikkat çekmek amacıyla yola koyulduğunu söyledi. Çöp ve poşetlerden tasarladığı kıyafetler ile dünya moda haftalarına katılmayı planladığını anlatan Anita Grey, "Rusya’dan Muş’a geldim. İlk önce burada çöp toplayarak, çevre kirliğine dikkat çekmek istedim. Topladığım çöp poşetlerinin yanı sıra, mağazalardan da poşet aldım. Onları kestirip, bir kıyafet örgüsü yapıyorum. Bu örgü ile elbiseler yapmayı düşünüyorum. Sonrasında, Londra’da moda haftalarına katılmayı düşünüyorum" dedi.
Dünyayı büyüklerin kirlettiğini ifade eden Grey, çocuklara örnek olmak istediğini söyledi. İnsan hayatında plastiğin azaltılması gerektiğine dikkat çeken Grey, "Bu gerçekten çok zor. Ben de 30 gün boyunca plastiksiz yaşamaya çalıştım. 27’nci günümde pes ettim. Ama kilo da verdim, plastiksiz yaşam için de çantamda plastik olmayan çok şeyler taşıdım. Poşetlerden 100 tane kıyafet ördüm. Amacım; çöp poşetlerden 46 bin kıyafet örmek" diye konuştu.
Rusyalı Moda Tasarımcısı Anita Grey’e, Muş’ta yaptığı çalışmasında; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve eşi Dr. Meşide Gündüzöz, İl Emniyet Müdür Eşi İmran Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile eşi Nalan Baykal da destek verdi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Anita, atık poşetlerden sanatsal ürünler yapıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çevre duyarlılığını da artıran bir etkinlik olmasından dolayı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyorRus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyorRus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyorRus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

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