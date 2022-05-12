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"Rus Arzı Azalsa da Petrol Sıkıntısı Olmayacak"

12.05.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Enerji Dairesi (IEA), yaptırımlara maruz kalan Rusya'nın petrol üretiminin azalmasına rağmen dünya genelinde petrol sıkıntısı yaşanmayacağını bildirdi.

"Rus Arzı Azalsa da Petrol Sıkıntısı Olmayacak"

IEA, Mart ayında yaptığı açıklamadaysa, Rusya'nın tedarik ettiği petrol miktarının azalması nedeniyle "küresel arz şoku" yaşanabileceği tahmininde bulunmuştu.

16 Mart'ta Nisan ayından itibaren günde 3 milyon varil petrolün piyasalara ulaşamayacağı uyarısı yapan IEA, bu miktarı azaltarak günde 1 milyon varil petrolün piyasalardan eksileceğini bildirdi.

Merkezi Paris'te bulunan IEA'dan yapılan açıklamada, başka ülkelerdeki petrol üretiminin artmasının ve Çin'de COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma önlemlerinin petrol arzında büyük açık meydana gelmesini önleyeceği belirtildi.

IEA, aylık petrol raporunda, "Zaman içinde Ortadoğu, OPEC+ ve Amerika'nın giderek artan miktarda petrol üretmesinin ve petrole olan talebin azalmasının, Rus petrol arzındaki kesintinin kötüleştiği bu ortamda ani arz açığının önüne geçmesi bekleniyor" denildi.

IEA'nın değerlendirmesi, Avrupa Birliği'nin Rus enerjisini hedef alan yeni yaptırımların ekonomik etkisinin kısıtlı olabileceğine işaret ediyor.

"Hızla artan benzin fiyatları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin, yılın geri kalanında ve 2023'te talebi büyük ölçüde frenlemesi bekleniyor" diyen IEA, Çin'de COVID-19 salgınını kontrol altına almak için uygulanan önlemlerin ülkede ekonomik yavaşlamanın ana nedeni olduğunu kaydetti.

Rus petrol arzı, yavaşlayan ihracatın ve azalan iç talebin yansıması olarak geçen ay günde yaklaşık 1 milyon varil azalmıştı. Bu miktar, IEA'nin geçen ay tahmin ettiğinin günde yarım milyon varil altındaydı.

IEA, yaptırımların Rusya'nın petrol ihracatını engellemeye devam ettiği takdirde bu miktarın Mayıs ayında günde 1 milyon 600 bin, Haziran ayında 2 milyon, Temmuz ayından itibarense yaklaşık 3 milyon varile yükseleceğini tahmin ediyor.

Amerika ve diğer IEA üyeleri, bu yıl stratejik petrol rezervlerini ikinci kez devreye sokarak 240 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceği taahhüdünde bulundu.

IEA, Rus petrol ihracatının Nisan ayında bir önceki aya göre günde 620 bin varil artarak günde 8 milyon 100 bin varile çıktığını bildirdi. Rus petrol arzının Amerika ve Avrupa'dan çoğunlukla Hindistan'a yönlendirildiğini kaydeden IEA, Rusya'nın böylelikle Ocak-Şubat ortalamasını tutturduğunu belirtti.

Rus petrol ithalatını yasaklamaya hazırlanan Avrupa Birliği, IEA'ya göre geçen ay Rus petrol ihracatının ana pazarı olmaya devam ettiğini de bildirdi. IEA'ya göre Rusya'nın Avrupa Birliği'ne ihraç ettiği petrol miktarı, yılın başına kıyasla günde 535 bin varil daha az.

Avrupa Birliği, yılın başında Rusya'nın ihraç ettiği petrolün yüzde 50'sini satın alırken bu oran, şimdi yüzde 43'e geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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