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Rus asıllı Türk vatandaşı bağımsız aday oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan bağımsız belediye başkan adayı Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya,” Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım, kazanan Türkiye olsun” dedi.Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek 1053 numaralı sandıkta eşiyle beraber kullandı.“Kazanan Türkiye ve Alanya olsun”Okul bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetinkaya, seçimde herkese başarılar dilediğini aktardı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan bağımsız belediye başkan adayı Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya,” Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım, kazanan Türkiye olsun” dedi.
Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek 1053 numaralı sandıkta eşiyle beraber kullandı.

“Kazanan Türkiye ve Alanya olsun”
Okul bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetinkaya, seçimde herkese başarılar dilediğini aktardı. Çetinkaya,”Seçimlerde herkese başarılar diliyorum. Ülkemize ve Alanya’mıza hayırlı olsun. Biliyorsunuz umudumuz büyük ve tabii ki bu yola kazanmak için çıktık. Ama ne olursa olsun zaten kararı halk verecek. 31 Mart’tan sonra biz yine devam edeceğiz ve Alanya için çalışacağız. Biz kazanmayı düşünüyoruz ama dediğim gibi kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun” dedi.

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