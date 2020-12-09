Rus aşısı Sputnik V: Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Rus Sputnik V Covid aşısının etkili olabilmesi için, aşı olacak kişinin ilk doz öncesinde 14 gün ve sonrasında da 42 gün hiçbir şekilde alkol almaması gerektiği açıklandı.

Başbakan yardımcısı Tatyana Golikova ve Ulusal Başhekim Anna Popova yaptıkları açıklamalarda aşıyla bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bir savunma mekanizmasının oluşmasında alkolün olumsuz etkisinin belirlendiğini söylediler.

Rusya'nın Sputnik V adını verdiği aşı iki kademeli olarak gerçekleşiyor. Birinci ve ikinci aşı arasında 3 hafta zaman geçmesi gerekiyor. Bağışıklık sisteminin, virüse karşı azami savunmayı sağlayabilmesi ikinci aşıdan 21 gün sonra gerçekleşiyor.

Başbakan yardımcısı Tatyana Golikova birinci aşı öncesinde iki hafta, iki aşı arasındaki 21 gün ve ikinci aşı sonrasındaki 21 gün olmak üzere toplam iki ay süresince aşı olacak kişinin alkol almaması ve bağışıklık sistemine etki yapabilecek ilaçlardan kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtti.

'Aşı virüse karşı % 92 savunma sağlıyor'

Sağlık bakanlığı başdanışmanı Sergey Glagolev Rusya'da aşının 24.000 gönüllü üzerinde denendiğini, deneklerin yüzde 10'unda bir tür "grip sendromu" görüldüğünü, bunun da yorgunluk ve 38 dereceye ulaşmayan hafif ateşle kendini gösterdiğini söyledi.