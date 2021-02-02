Rus aşısı yüzde 91,6 etkili

Sonuçlara göre, aşı yüzde 91,6 oranında etkili.Üçüncü faz klinik deneyleri tamamlanmadan Rusya dışında 15 ülkede daha kullanıma girdiği için eleştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik-V'ye ilişkin yeni veriler tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı. Üçüncü faz deneylerin ara sonuçlarının yer aldığı makaleye göre, Sputnik-V koronavirüse karşı yüzde 91,6 oranında koruma sağlıyor.

20 bin gönüllünün katıldığı kilinik deneylerin ara sonuçlarının, aşıya ilişkin daha önce açıklanan verilerle de örtüştüğü bildirildi. Bu sonuçlara göre Sputnik V koronavirüse karşı mRNA teknolojisiyle üretilen Modern ve Biontech/Pfizer ile neredeyse aynı, AstraZeneca'dan ise daha fazla koruma sağlıyor.

Nadiren ağır yan etkiler

Araştırmacılar, Sputnik-V'nin ağır yan etkilerinin nadiren görüldüğüne yer verdi. Aşının çoğu gönüllüde hafif ve orta dereceli yan etkilere yol açtığı, birçok kişinin grip benzeri şikayetler ve aşının yapıldığı kolda ağrı gibi şikayetleri bildirdiğine dikkat çekildi.

Araştırmada, üççüncü faz deneyler sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği ancak bu iki ölüm vakasının aşı ile ilişkili olmadığı ifade edildi. Bir gönüllünün ise felç geçirdiği vurgulandı.