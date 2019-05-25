HABER

Rus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUSYA'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'nda giriş yapan Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 ile Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü Rescue SB-739'nin, 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu Suvorovets'i çektiği görüldü. Rus askeri römorkörü ile botu Akdeniz'e doğru yol aldı. Botun neden çekilerek götürüldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.
FOTOĞRAFLI

Rus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Otomobil çöp kamyonuna çarptı, temizlik görevlisi yaralandıOtomobil çöp kamyonuna çarptı, temizlik görevlisi yaralandı
Eski iş arkadaşını öldürdü, 18 yıl hapsi istendiEski iş arkadaşını öldürdü, 18 yıl hapsi istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.