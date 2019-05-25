Rus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUSYA'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'nda giriş yapan Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 ile Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü Rescue SB-739'nin, 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu Suvorovets'i çektiği görüldü. Rus askeri römorkörü ile botu Akdeniz'e doğru yol aldı. Botun neden çekilerek götürüldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.

