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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden Boğaz'a giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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askeri gemi Çanakkale Çanakkale Boğazı Rus donanması

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