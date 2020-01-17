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  4. Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi ’Antonov’ ile SB-565 borda numaralı ‘Prof.

Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi ’Antonov’ ile SB-565 borda numaralı ‘Prof. Nikolay Muru’ adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi’nden boğaza giriş yapan Rus mayın tarama gemisi ’Antonov’ ve Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü ’Prof. Nikolay Muru’ saat 09.10 sıralarında ’Dur Yolcu’ yazısı önlerine geldi. Rus askerî gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti.

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