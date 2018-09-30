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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri çıkarma gemisi, 12.05'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

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Çanakkale

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