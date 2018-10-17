Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'RFS Kildin' isimli askeri gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'RFS Kildin' isimli askeri askeri gemi, saat 16.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Askeri gemi saat 16.50 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri geminin boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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