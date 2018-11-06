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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanması'na ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

"P. Nikolay Muru-565" adlı römorkör tarafından çekilen Rus Donanması'na
ait 609 borda numaralı "Vyshniy Volochek" isimli askeri gemi, saat 10.00'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Saat
11.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan ve Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru
yol alan askeri gemi ve römorköre, boğazdan geçişi esnasında, Sahil Güvenlik botları eşlik
etti.

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Çanakkale Çanakkale Boğazı rus savaş gemisi

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