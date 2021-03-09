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  4. Rus askeri ikmal gemisi ‘IMAN’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus askeri ikmal gemisi ‘IMAN’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

09.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı ikmal tankeri ’IMAN’, Çanakkale Boğazı’ndan Akdeniz’e doğru geçiş yaptı.Marmara Denizi açıklarından saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu 205.

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı ikmal tankeri ’IMAN’, Çanakkale Boğazı’ndan Akdeniz’e doğru geçiş yaptı.
Marmara Denizi açıklarından saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu 205. Yardımcı Gemi Ekibi 2. Grup Projesi 6404 Olekma Sınıfı ikmal tankeri ’IMAN’, 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ’Dur Yolcu’ yazısını geçerek Akdeniz’e doğru ilerleyen Rus askeri ikmal gemisi IMAN’a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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