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  4. "Rus askeri kargo uçakları Sirte'ye indi" iddiası

"Rus askeri kargo uçakları Sirte'ye indi" iddiası

26.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Rusya'ya ait 11 askeri kargo uçağının Suriyeli paralı askerler, silah ve mühimmat ile Sirte Havaalanına indiği iddia edildi.

Rus paralı askerlerinin Şararat petrol sahasında da üretimi engelledikleri bildirildi.Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sirte ve El Cufra operasyon merkezi komutanı Abdulhadi Drah, 11 adet Rus askeri kargo uçağının Suriyeli paralı asker, silah ve mühimmat ile Sirte Havaalanına iniş yaptığını tespit ettiklerini bildirdi. Drah, açıklamayı UMH'ya yakın Febrayer TV'ye yaptı.

Reuters haber ajansı da Libya Ulusal Petrol Şirketi'ne (NOC) dayandırdığı haberde "Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin", petrol ihracatına yeniden başlanmasını engellemek üzere Perşembe günü Şarara petrol kuyusunun bulunduğu alana konvoylar halinde girdiğini bildirdi. NOC'dan yapılan açıklamada "Yabancı ülkelerin petrol üretimine yeniden başlanmasını engelleme girişimlerini kesinlikle reddediyoruz" denildi.

Libya'nın petrol ihracatı Ocak ayında doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Hafter birlikleri tarafından durdurulmuştu. Libya'nın en önemli gelir kaynağını oluşturan petrolün ihracatına, Türkiye'nin desteğiyle UMH'nın sahada elde ettiği kazanımlar sonrasında yeniden başlanmasına çalışılıyor. NOC, Şarara ve El Fil petrol kuyularında üretimin yeniden başlatılması kararı almıştı.

Libya'nın en önemli petrol kuyuları Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunun kontrolünde bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar uyarınca ülkede petrol ihracatı yapma yetkisi ise BM'nin tanıdığı Trablus merkezli UMH'da bulunuyor. NOC aracılığıyla yapılan petrol ihracatının gelirlerinin yine Trablus'ta bulunan Merkez Bankası'na yatırılması gerekiyor.

UMH, Hafter'e karşı çeşitli stratejik bölgelerde kontrolü ele geçirdikten sonra Sirte'ye harekat başlatmıştı.

DW,rtr/BK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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