Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemi, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus askeri kurtarma gemisinin boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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