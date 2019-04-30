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Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 08:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 06.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen gemi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

FOTOĞRAFLI

Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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