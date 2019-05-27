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Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

FOTOĞRAFLI

Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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