Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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