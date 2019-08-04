Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

