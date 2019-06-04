Rus Askeri Personeli Venezuela'dan Çekildi Mi Çekilmedi Mi?

Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Venezuela’daki personelini geri çektiğini Amerika’ya bildirdiğini söyledi. Ancak Venezuela tarafı bu iddiayı reddetti.

Moskova’nın personelini geri çekmesinin Rusya’nın Maduro’ya verdiği destekte geri adım olarak nitelendiriliyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Çin, Rusya ve Türkiye net olarak destek veriyor. Ancak aralarında Amerika’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke muhalif lider Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıyor.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde de Rusya ordusunun çalıştığı sözleşmeli firmalardan biri olan Rostec’in Venezuela’daki 1000 kadar personelini 20-30 kişiye kadar düşürdüğünü iddia etti. Söz konusu şirket Moskova’yla Caracas arasındaki işbirliği kapsamında son birkaç yıldır Venezeula ordusuna eğitim veriyor.

Ancak Başkan Donald Trump’ın yaptığı Rusya personelini Venezuela’dan çekti haberi Rus Interfax Haber Ajansı tarandan yayınlanan bir haber tarafından yalanlandı. Interfax, adı açıklanmayan bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya ve Venezuela arasındaki askeri işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

