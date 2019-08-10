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Rus askeri tesisinde denenen füze motoru patladı

10.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Rusya’nın Arkhangelsk bölgesindeki bir askeri test sahasında denenen füze motorunun patlaması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Rus askeri tesisinde denenen füze motoru patladı

Bölgedeki radyasyon seviyesinde kısa ve ani bir sıçrama yaşandığı kaydedildi.Rus haber ajansı TASS’ın Cumartesi günü aktardığı bilgilere göre, kaza ülkenin kuzeybatısındaki Arkhangelsk bölgesinde gerçekleşti.

TASS’ın aktardığına göre, bir Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, yaşamını yitirenler arasında Rusya’nın nükleer enerji kurumu Rosatom ve Savunma Bakanlığı için çalışan uzmanlar olduğunu söyledi. Kaynağının adını açıklamayan ajansın haberinde, patlamada ölen Rosatom çalışanlarının “sıvı yakıtla çalışan motor için tasarlanmış olan güç kaynaklarını test etmekte oldukları” kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, patlama sonucunda atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıkladı. Ancak patlamanın yaşandığı bölgenin yakınındaki Severodvinsk kentindeki yetkili makamlar, radyasyon seviyesinde kısa ve ani bir sıçrama yaşandığını belirtti. Böyle bir kazanın radyasyonda sıçramaya neden yol açabileceğine ilişkin resmi bir açıklamadaysa bulunulmadı.

Rus devlet medyası ilk aşamada, aynı bölgedeki Severodvinsk limanındaki bir gemi güvertesinde yangın çıktığını duyurmuştu. Bu bölgede nükleer denizaltılar konuşlu bulunuyor.

Rus ordusu geçen ay, Norveç ile Rusya arasında bulunan Barents Denizi’ndeki bir nükleer denizaltında çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Sibirya’daki bir Rus askeri tesisinde bu hafta gerçekleşen bir seri patlamada ve yangındaysa bir kişi ölmüştü.

dpa/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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