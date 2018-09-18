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Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 02:09 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, il-20 tipi Rus uçağının radardan çıktığını bildirdi.

Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirdi.

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