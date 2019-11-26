HABER

Rus askeri uydusu yörüngeye yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

Rusya’nın Pazartesi günü uzaya gönderdiği askeri uydusunun 20 saat sonra yörüngeye yerleştiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketinin 20 saat sonra uydunun yörüngesine oturduğu belirtildi.

Rus askeri uydusu yörüngeye yerleşti

Rusya’nın Pazartesi günü uzaya gönderdiği askeri uydusunun 20 saat sonra yörüngeye yerleştiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketinin 20 saat sonra uydunun yörüngesine oturduğu belirtildi. Fırlatma işlemine dair detaylara yer verilen açıklamada, “25 Kasım Pazartesi günü saat 20.52’de Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay askeri birimi tarafından Rusya Savunma Bakanlığına ait devlet uzay üssündeki 43 numaralı sahanın 4. fırlatma rampasından, Rusya Savunma Bakanlığı lehine geliştirilen uzay aygıtını taşıyan Soyuz-2.1v roketi başarıyla fırlatıldı” denildi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmanın öncesinde ve sonrasında herhangi bir sorun veya aksaklık yaşanmadığına dikkat çekti.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Osmaniye’de arananlara ’droneli’ şafak operasyonuOsmaniye’de arananlara ’droneli’ şafak operasyonu
Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktıTandır kuyusundan kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

1 kilometrelik hız aşımı cezasına mahkemeden iptal

1 kilometrelik cezaya itiraz etti! Emsal karar

Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.