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Rus uzmandan dikkat çeken Suriye yorumu: Türkiye'yi haklı çıkardılar

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2019 04:17 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen, 10 kişinin ölümüne 18 kişinin de yaralanmasına neden olan terör eylemini yorumlayan Rus uzman Kirill Semyonov, olaydan sorumlu olan örgütlerin yaptıklarıyla Türkiye yönetimini operasyon konusunda haklı çıkardığını belirtti.

Rus uzmandan dikkat çeken Suriye yorumu: Türkiye'yi haklı çıkardılar

Moskova merkezli Yenilikçi Gelişim Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Sputnik'e verdiği mülakatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı tarihin 1. yıldönümünde Afrin'de meydana gelen çifte patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'BU EYLEM, YAPANLARI IŞİD'E YAKLAŞTIRIYOR'

Semyonov, "Bu kişilerin kentlerde terör eylemlerinde bulunması, onları geçen hafta Menbiç'te Amerikan askerlerini hedef alan terör eylemini gerçekleştiren IŞİD'e yaklaştırıyor, dolayısıyla operasyonu hızlandırmak için Türk yönetimine daha çok puan veriyor. Operasyonun önüne geçmeye çalışan taraf bu konuda çok zorlanacak, zira Afrin'deki yeraltı hücreler aktif bir şekilde eylem yapıyor ve bunların sonucu Türk askerler ölüyor, Suriyeli siviller de kayıp veriyor. Afrin'de ve Suriye ordusunun kontrolünde olan topraklarda bu tür eylemleri yapan yeraltı hücreler, operasyonu gerçekleştirme konusunda Türkiye'ye açık kart sunuyor" diye konuştu.

'ABD ORDUSUNUN BELİRSİZ TUTUMU TSK'NIN EYLEMLERİNİ SINIRLANDIRIYOR'

Amerikan ordusunun belirsiz tutumunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eylemlerini şimdilik sınırlandırdığını söyleyen Semyonov, ancak Ankara'yı tutan başlıca faktörün operasyon konusunda Moskova ile mutabakat sağlama gerekliliği olduğunu ifade etti.

Rus uzman, "Amerikalılar bir taraftan çekileceklerini açıkladı, diğer taraftansa Fransız ve Türk birlikleriyle beraber varlık göstermeyi planladıkları tampon bölge oluşturmaya hazır. Ancak Türkiye için şu an en önemli olanı, çatışmanın barışçıl yollardan çözülmesinden yana olan Moskova ile uzlaşmak" ifadelerini kullandı. (Sputnik)

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Suriye Afrin Kirill Semyonov Türkiye Rusya

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