"Rus Askeri Uzmanları Putin'e Ukrayna Önerileri Sunuyor"

Rus haber ajansı TASS, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov'un sözlerine dayandırdığı haberinde, Rus askeri uzmanların Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da durumun kötüleşmesi olasılığına karşı bazı seçenekler sunduğunu bildirdi. Habere göre Ryabkov, diplomasiye şans tanınması gerektiğinin de altını çizdi.

Ryabkov, daha önce de Washington'un Moskova'nın güvenlikle ilgili kilit taleplerini reddetmesinin görüşmeleri çıkmaza soktuğunu dile getirmişti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yle yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, güvenliğe ilişkin görüşmelerin sistemli ve ciddi şekilde yürütülmesinin Rusya'nın tutumunun Washington tarafından dikkate alınacağına ilişkin umutları arttırdığını dile getirdi.

Güvenlik görüşmelerinin küresel arenadaki yüzleşmenin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Lavrov, Batılı ülkelerin Cenevre ve Brüksel'deki görüşmeler sırasında taviz vermez bir tavır içinde olduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın NATO'nun daha fazla genişlememesi için bazı garantiler talep etme hakkının ABD ve NATO tarafından kati suretle reddedildiğini belirtti.

Avrupa'da ve Atlantik bölgesinde hiçbir ülke ya da ittifakın egemenlik iddia etmeye hakkı olmadığının altını çizen Lavrov, Moskova'nın Cenevre'deki görüşmeler sırasında güvenlikle ilgili taleplerini "en sert şekilde dile getirmek" zorunda kaldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve NATO'nun Moskova'nın taleplerine ilişkin yanıtını yazılı olarak sunma sözünü tutmasını beklediğini de kaydetti.

Güvenlik görüşmelerinin ileride devam edip etmeyeceğinin Washington ve Brüksel'in Moskova'nın önerilerine nasıl yanıt vereceğine bağlı olduğunu vurgulayan Lavrov, ”ABD ve NATO'nun, NATO ittifakının genişlemeyeceğine ilişkin sözünü kağıda dökeceğini umuyoruz” dedi.

ABD'nin yaptırım tehdidini "küstahlık ve saçmalık" olarak niteleyen Lavrov, ABD'nin getireceği her türlü yeni yaptırıma yanıt verileceğini belirtti.

Lavrov ayrıca görüşmelerde kaydedilen somut ilerlemelerden birinin ABD ve NATO'nun Avrupa'daki kısa ve orta menzilli füzelerin ele alınmasına hazır olması olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Lavrov, Kuzey Akım 2 doğalgaz hattına ilişkin durumun, Almanya'nın kendi ticari çıkarlarının peşinden gitme özgürlüğüne sahip olmadığı izlenimi uyandırdığını kaydetti.

Rusya'nın ABD'nin Rus askerlerinin kışlalarına geri dönmesi şeklindeki ”kabul edilemez” taleplerini konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Lavrov, NATO'nun herhangi bir anlaşmaya varma becerisinden tamamen yoksun olduğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

