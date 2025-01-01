Rus askeri verileri deşifre edildi! Putin iki ülkeye savaş açacakmış

İngiliz Financial Times, gerçekleri ortaya çıkaran Rus askeri belgelerini yayınladı. Bu belgelere göre Moskova 2013-2014 yıllarında Japonya ve Güney Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlanıyordu. Belgeler iki kritik ülkeye karşı olası bir savaş için ayrıntılı hedef listeleri içeriyor. Bu hedefler arasında nükleer enerji santralleri ve diğer kritik altyapılar da dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil tesisler yer alıyor.

RUS SUBAYLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÜRETİLDİ

Gizli 29 askeri dosyadan oluşan daha geniş bir koleksiyondan gelen belgeler aslında Rus subayların eğitimi için üretilmişti. Belgelerin hala Rus stratejisiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Sızdırılan belgelerde yer alan hedefler arasında, askeri komuta merkezleri, radar tesisleri, hava ve deniz kuvvetleri üsleri bulunuyor.

Tüneller, köprüler ve aralarında nükleer tesislerin de bulunduğu enerji santralleri gibi sivil altyapı da hedefler arasında yer alıyor.

DÜŞMANIN HAREKETE GEÇMESİNİ ÖNLEYECEK PLANLAR

Uzmanlar bu planları, savaş durumunda düşman birliklerinin harekete geçmesini ve yeniden toplanmasını zorlaştırma girişimi olarak yorumluyor.

Güney Kore'nin çelik fabrikaları ve kimya tesisleri gibi önemli sanayi tesisleri de Rus füzeleri tarafından hedef alınıyor.

RUSLARIN BÖLGESEL KORKULARI

Bu belgeler, Rus askeri planlamacıların, NATO ile bir çatışma durumunda ABD ve bölgesel müttefiklerinin saldırıları nedeniyle tehlikeye girebileceğinden korktuklarını gösteriyor.

Planlar aynı zamanda Rusya'nın askeri yeteneklerine olan aşırı güvenini de gösteriyor.

RUS FÜZELERİ İDDİA EDİLDİĞİ KADAR GÜÇLÜ MÜ?

Örneğin belgelerde Kh-101 seyir füzesi kullanılarak bir Japon radar istasyonuna saldırı düzenlenmesi öngörülüyor.

Ancak uzmanlar bu füzelerin belgelerde anlatıldığı kadar güçlü olduğundan şüphe duyuyor.

Sistemin zayıflıkları Ukrayna'daki savaş sırasında ortaya çıktı: füzeler radar sistemleri tarafından kolayca tespit edilebiliyor ve çoğu zaman hedeflerini yeterince isabetli vuramıyor.

SALDIRILAR DİKKATLE PLANLANMIŞ

Belgeler ayrıca Rusya'nın hedef listelerini ne kadar dikkatli planladığını da gösteriyor.

Örneğin kayıtlar Güney Kore komuta ve kontrol sığınaklarının savunmasını delmek için gereken patlayıcı gücüne ilişkin kesin tahminler içeriyor.

Tesislerin büyüklüğü ve olası kapasiteleri gibi ayrıntıların da listelerde not edildiği görülüyor.

17 SAATLİK TESPİT UÇUŞU

Belgeler ayrıca Rusya'nın komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini gösteriyor.

Örneğin 24 Şubat 2014 tarihinde iki Rus savaş uçağı Uzak Doğu'daki bir üsten havalanarak Güney Kore ve Japonya'nın tepkilerini gözlemlemek üzere bu ülkelerin etrafında 17 saatlik bir uçuş gerçekleştirmiş.

Kaynak: NTV