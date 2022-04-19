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Rus askerin annesinden şok iddia! "Moskova kruvazöründe 40 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı"

19.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’daki muhalif medya kuruluşuna konuşan bir Rus askerinin annesi, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazörü ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rus askerin annesi, Ukrayna'nın batırdığı öne sürülen savaş gemisinde 40 askerin öldüğünü çok sayıda askerin yaralandığını iddia etti.

Rus askerin annesinden şok iddia! "Moskova kruvazöründe 40 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı"

Rusya’nın Karadeniz Filosunun amiral gemisi Moskova kruvazörünün 14 Nisan’da batmasının ardından Rusya’nın Nobel ödüllü gazetecisi Dmitry Muratov’un sahibi olduğu Novaya Gazeta bu olayla ilgili yaptığı araştırmaları okuyucularına aktardı.
Moskova kruvazöründe görevli Rus askerlerinin aileler ile yapılan görüşmelere yer verilen haberde, kruvazörde görevli bir Rus askerinin annesinin, oğluyla olaydan sonra görüştüğü aktarılarak, “Moskova kruvazörüne gitmeden önce gizlilik sözleşmesi imzalattılar. Oğlumun görevlilik bilgilerini size anlatamam. Korkuyorum. İnanın çok korkuyorum. Oğlumun güvenliğini düşünmek zorundayım. Oğlum 15 Nisan’da beni aradı. ‘Anne böyle bir zamanda böyle bir karmaşa yaşanacağını düşünmemiştim. Gördüklerimi ayrıntılı olarak anlatamam. Bu çok korkunçtu. 40 kişi öldü birkaç kişi kayboldu. Birçok yaralı var. Yaralıların birçoğunun uzuvları koptu. Büyük patlamalar vardı” ifadelerine yer verildi.

“SAVUNMA BAKANLIĞI UKRAYNA YENİLGİSİNİ KABUL ETMEK İSTEMİYOR”

Haberde ayrıca Rus askerinin annesinin, “Oğlumu nasıl bekleyeceğimi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Neden tüm gerçekleri basın üzerinden anlatmıyorlar? Çünkü Savunma Bakanlığı Ukrayna yenilgisini kabul etmek istemiyor” dediği aktarıldı.

“MOSKOVA KRUVAZÖRÜNDEKİ 27 KİŞİ KAYIP”

Moskova kruvazöründe görevli diğer denizcilerin yakınlarının ifadelerini de yer verilen haberde, Rus sosyal medya sitesi Odnoklassniki'de Varvara Vakhrusheva’nın, Moskova Kruvazörüne yapılan saldırıda 41 yaşındaki eşi Ivan Vakhrushev'in öldüğüne dair paylaşımına yer verildi. Ölen askerin eşi paylaşımında, Rus ordu komutasından arandığını ve eşinin ölümüyle ilgili bilgi aktarıldığını ifade ederek, 27 Rus denizcinin de kayıp olduğuna dair bilgi edindiğini belirtti.

“OĞLUM KAYIPLAR LİSTESİNDE YER ALIYOR”

Haberde, başka bir sosyal medya paylaşım sitesi olan VK’dan paylaşım yapan ve savaş gemisinde görevli Yegor Shkrebets'in babası Dmitry Shkrebets’in paylaşımına yer verildi. Shkrebets paylaşımında, oğlunun kayıp olduğunu ifade ederek, “Oğlum Yegor Shkrebets geçtiğimiz 2 Temmuz’da Yalta kentinden (Kırım) askere çağırıldı. Daha sonra Karadeniz Filosundaki Moskova Kruvazöründe aşçı ve tedarikçi olarak hizmete başladı. 13 - 14 Nisan gecesi bir trajedi yaşandı. Tüm mürettebatın tahliye edildiği bildirildi. Bu bir yalan. Askere alınan oğlum Moskova kruvazörü komutanlarının verdiği bilgilere göre ölü ve yaralılar arasında değil, kaybolanlar listesinde” dedi.

RUSYA SAVAŞ GEMİSİ HAKKINDAKİ SORULARI GEÇİŞTİRİYOR

Rus donanmasının amiral gemisi Moskova kruvazörü ile ilgili tartışmalar hala devam ederken, geminin batmasından sonra açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kesin bilgiler aktarma konusunda çekingen davrandı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova kruvazörü ile ilgili toplantı yapmayacağını ve incelemelerde bulunmak için Kırım’a gitmeyeceğini söyledi. Savaş gemisinde neler yaşandığı ve kayıpların olup olmadığı ile ilgili soruları ise Peskov, “Bu Rusya Savunma Bakanlığı’nın meselesi” ifadesini kullanarak yorum yapmadı.

UKRAYNA KRUVAZÖRÜ NEPTÜN FÜZELERİYLE VURDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Ukrayna tarafı, Moskova Kruvazörünü Ukrayna’daki Yılan Adası’nın 46 kilometre açıklarında 2 adet Neptün füzesi ile vurduğunu iddia etmişti. Rusya, Ukrayna tarafının füze ile vurma iddialarının reddederek, geminin mühimmat patlaması sonucu hasar aldığını ve 14 Nisan’da limana çekildiği sırada hava koşullarının etkisiyle battığı duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gemideki askerlerin tahliye edildiğini ifade etmiş, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

İHA

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