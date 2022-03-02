Rus askerin son mesajı sarstı! 'Bu çok zor anne'

Rusya-Ukrayna savaşında birinci haftaya girildi. Savaşta olup bitenler ile ilgili dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bir Rus askerin son sözleri savaşın nasıl bir psikoloji içinde ilerlediğine dair önemli ipuçları veriyor.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus askerin ölmeden önce annesine gönderdiği son mesajları BM'nin olağanüstü oturumunda okudu. Rus askerin annesine gönderdiği mesajda yazanlar Rus güçlerinin işgaline dair ayrıntılar vermesi bakımından son derece sarsıcı.

Rus asker mesajda annesine Ukrayna'da olduğunu belirterek "Burada şiddetli bir savaş var. Korkuyorum. Bütün kentleri bombalıyoruz, hatta sivilleri de hedef alıyoruz" diyor.

"HOŞ KARŞILANACAĞIMIZ SÖYLENMİŞTİ"

Askerin mesajı şu sözlerle devam ediyor:

"Bize söylenen hoş karşılanacağımızdı ancak zırhlı araçlarımızın önünde düşüyor, tekerleklerin altına atlıyor ve geçmemize izin vermiyorlar. Bize 'faşist' diyorlar. Bu çok zor anne."

Rus askerinin, annesinin kendisine bir koli gönderip göndermesini istemediğini sorması üzerine bu şekilde yanıt verdiği söyleniyor.

