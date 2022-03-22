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Rus askerinden çok konuşulacak davranış! Para karşılığında Ukrayna'ya verdi

22.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları birçok kentte devam ederken, bir Rus askerinin yaptığı bir anda gündeme oturdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, cephedeki bir Rus askerin, para ödülü karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim ettiğini belirtildi.

Rus askerinden çok konuşulacak davranış! Para karşılığında Ukrayna'ya verdi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken zaman zaman dikkat çeken olaylar da yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna tarafından Rus askerlerine yapılan çağrıda, para ödülü karşılığında uçak, helikopter ve tank gibi askeri araçların alınacağı duyurulmuştu. Bu çağrıya karşılık alınıp alınmadığı bilinmezken, gelen bir açıklamada, bir Rus askerin tankını ödül karşılığı teslim ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Andrusiv, birkaç günden bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketlerine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek, tespit edilen numaralara düzenli olarak "Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle" ilgili bilgilerin mesaj olarak gönderildiğini aktardı.

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TANKI İLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Bunun sonucunda bir Rus askerinin kullandığı tank ile teslim olduğunu ifade eden Andrusiv, "Bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Mişa (Rus askerinin adı) bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğüne onunla ilgili bilgileri verdik. Ona gideceği yer söylendi. O geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı.” dedi.

Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran Andrusiv, teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi. (AA)

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Rusya Ukrayna
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