Rus askerinden Münbiç’te devriye

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Münbiç’ten çekildiğini açıklamasının ardından Rus askerleri bölgede devriye görevine başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk Ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askerlerinin ilk kez Münbiç’te devriye attığını ifade etti.
Devriye görevinin 3 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.
ABD ÜSLERDEN ÇEKİLDİ, İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Rusya'nın RT televizyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ABD askerleri tarafından terk edilmiş üslerden görüntüler yayınladı.
RT tarafından yayınlanan görüntüler, Münbiç'teki askeri üslerin ABD güçleri tarafından alelacele terk edilmiş oldukları izlenimini veriyor. Zira üste kurulu olan çadırların bir kısmı toparlanmadan oldukları gibi bırakılmış. Hatta içlerinde unutulan ya da kasten geride bırakılan bir takım eşyalar da mevcut.
RT'nin görüntülerinde yer alan yavru bir köpeğin ise ABD askeri tarafından mı terk edildiği, yoksa üssün kontrolünü devralan güçlerle mi buraya geldiği belli değil.
ABD askerinin konuşlanmış olduğu üssün, bölgenin IŞİD'in elinden kurtarılması ardından kurulduğu belirtiliyor. IŞİD'in Münbiç'ten çıkarıldığı operasyon 2016'da düzenlenmişti.
Münbiç, Başkan Donald Trump'ın kararı ile ABD askerlerinin çekilmesi sonrası ise Suriye ordusunun kontrolüne geçmiş durumda. Suriye ordusunun söz konusu bölgeye girmesine ilişkin anlaşmaya, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye hükümeti ve Kürt güçler arasında Rusya'nın arabuluculuğu ile yapılan görüşmelerde varılmıştı.
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