Rus askerinden Münbiç’te devriye

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Münbiç’ten çekildiğini açıklamasının ardından Rus askerleri bölgede devriye görevine başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk Ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askerlerinin ilk kez Münbiç’te devriye attığını ifade etti.

Devriye görevinin 3 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

ABD ÜSLERDEN ÇEKİLDİ, İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Rusya'nın RT televizyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ABD askerleri tarafından terk edilmiş üslerden görüntüler yayınladı.

RT tarafından yayınlanan görüntüler, Münbiç'teki askeri üslerin ABD güçleri tarafından alelacele terk edilmiş oldukları izlenimini veriyor. Zira üste kurulu olan çadırların bir kısmı toparlanmadan oldukları gibi bırakılmış. Hatta içlerinde unutulan ya da kasten geride bırakılan bir takım eşyalar da mevcut.