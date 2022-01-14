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“Rus Askerler Kazakistan’dan 19 Ocak’ta Çekiliyor”

14.01.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da Ocak ayının ilk günlerinde kitlesel protestolarla başlayan ve hükümetin istifasına neden olan krizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talebiyle ülkeye konuşlandırılan Rusya öncülüğündeki birlikler geri çekiliyor

“Rus Askerler Kazakistan’dan 19 Ocak’ta Çekiliyor”

Kazakistan’da Ocak ayının ilk günlerinde kitlesel protestolarla başlayan ve hükümetin istifasına neden olan krizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talebiyle ülkeye konuşlandırılan Rusya öncülüğündeki birlikler geri çekiliyor.

Rusya’dan yapılan açıklamada, Tokayev’in ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirdiği olayların bastırıldığı, Rusya ve diğer ülkelerin askerlerinin Kazakistan’dan daha önce planlanan tarih olan 23 Ocak’tan daha önce geri çekileceği belirtildi. Bugün yapılan açıklamaya göre, asker çekme işlemi 19 Ocak’ta tamamlanmış olacak.

Batılı liderlerin Kazakistan’ın iç politikasına müdahale ve işgal girişimiyle suçladığı Rusya lideri Vladimir Putin de konuyla ilgili olarak, Kazakistan misyonunun “başarıyla” tamamlandığını savundu.

Televizyon kanallarından yayınlanan açıklamasında, “Her şey saat gibi işledi: hızlı, kapsamlı ve etkili bir şekilde” diyen Putin, “Bu operasyonu yürüten herkese teşekkür etmek istiyorum ve askeri güçlerimizin kullanılmasının ileride daha da değerlendirmeye alınmasını umduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ilk olarak akaryakıt zamlarına karşı barışçı bir şekilde başlayan ancak birkaç gün için şiddet eylemlerinin de karıştığı kitlesel protestolar nedeniyle, ülkesinin de üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (CSTO) destek talep etmişti.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedcan Talasov, gösterilere en fazla şiddet eylemlerinin karıştığı Almatı’da, bugün askerlerin ayrılma töreninde konuştu. Talasov, CSTO birliklerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizin gelmeniz sayesinde, Kazak ordusu ve güvenlik güçleri eşkiyaların tespit edilip hemen tutuklanması için gereken görevi tamamlayabildi” dedi.

Kazak yetkililer, başkent Nursultan da dahil bazı büyük kentlerde OHAL ilan edilmesine neden olan olaylara karşı müdahaleleri “terörle mücadele operasyonu” olarak nitelendiriyor.

CSTO üyesi ülkelerin gönderdiği yaklaşık 2 bin 500 askerden kaçının hemen geri gönderileceğiyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Ülkenin eski lideri Nursultan Nazarbayev karşıtı sloganların da sıklıkla atıldığı gösterilerde yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı. Göstericiler arasında bazıları, kamu binalarını ve polis araçlarını ateşe verdi.

Gösterilerde şiddet olaylarına karışanlar arasında İslamci militanlar tarafından eğitilen kişiler olduğunu ileri süren Kazak yetkililer, eski Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kerim Masimov’un darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

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