"Rus askerleri anlaşma gereği Venezuela'da"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda burada bulunduklarını bildirdi.

Zaharova, askeri personel ve kargo taşıyan 2 Rus uçağının Venezuela'ya varmasının ardından, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreterliği tarafından yapılan eleştiriyi yanıtladı.

ADÖ Genel Sekreterliğinden yapılan eleştirilerin "sürpriz" olmadığını belirten Zaharova, "Rusya'yı Venezuela'ya askeri müdahaleyle suçlayan ADÖ'nün yaptığı açıklamayı tamamen siyasi olarak görüyoruz." dedi.

Rusya'nın, Venezuela anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle iş birliğini geliştirdiğini savunan Zaharova, "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezuela hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar." diye konuştu.

Bir süre önce Venezuela medyasında yer alan haberlerde, yaklaşık 100 asker ve 35 tonluk tıbbı gereç taşıyan 2 Rus kargo uçağının Venezuela'ya vardığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yapmıştı.

