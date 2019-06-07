HABER

Rus askerleri Hama kırsalındaki gözlem noktasından çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerin Hama'nın kuzey kırsalında başlattığı geniş çaplı operasyon nedeniyle Rusya bir gözlem noktasını boşalttı

İDLİB (AA) - Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların Hama'nın kuzey kırsalında Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırılarına karşı başlattığı operasyon nedeniyle bölgedeki Rus askerleri gözlem noktasından çekildi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar dün akşam saatlerinde Hama ilinin kuzeyinde Esed rejimi müttefiklerine karşı operasyon başlattı.

Suriyeli muhalif askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların Hama'nın kuzey kırsalında hızla ilerlemesi nedeniyle Rusya Tel Salba'daki gözlem noktasını tahliye etti.

- Çatışmalar sürüyor

Hama'nın kuzeyinde muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların Rusya ve Esed saldırganlığına karşı dün akşam saatlerinde başlattıkları operasyon devam ediyor.

Muhalifler dün gece saatlerinde Cubbeyn, Tel Mellah ve Kafr Hud yerleşimlerini ele geçirmişti. Bu sabah yoğun Rus bombardımanı nedeniyle Kafr hud köyünden çekilen muhalifler ile Rusya destekli Esed güçleri arasında çıkan çatışmalar bölge genelinde sürüyor.

Rejim güçleri, mayıs ayının başından itibaren düzenlediği geniş çaplı saldırılarla, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, Bab el Taka,el Huveys El Kirkat, El Hamra, Eş Şeria, Muhacirin ve Tüveyne köylerini, ÖSO ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktıBir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı
Nesli tehlikedeki engerek türü Kastamonu’da görüldüNesli tehlikedeki engerek türü Kastamonu’da görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib gerginliği azaltma bölgesi Esed gözlem noktası Rusya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Muradiye Şelalesi tatilcilerin akınına uğradı

Akın akın oraya gittiler! Adım atacak yer kalmadı

Bir türlü önlenemiyordu! Obruk oluşumunun nedeni ortaya çıktı

Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı

Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.