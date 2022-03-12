Rus askerleri harap durumda! Korkunç ifadeler: 'Cenazemiz çoktan hazır'

Ukrayna'yı işgal talimatı veren Putin'e göre iki haftada sonlanacak olan savaşta 17. güne girildi. Beklenenden uzun süren savaş bazı Rus askerleri ve uzmanlara göre aylarca sürebilir. Rusya ekonomisini zayıflatmaya yönelik yaptırımlar ardı sıra açıklanırken savaşın uzamasıyla Rus ordusunun da cesareti günden günde kırılıyor. Ukrayna esir aldıkları Rus askerlerini Rus ordusunu zayıflatıp morallerini düşürmeye yönelik bir taktik uyguluyor.

Ukrayna güçlerine teslim olan bir Rus askeri, cenazesinin Rusya'da 'çoktan hazır olduğunu' söyledi ve giderek daha fazla Rus askerinin moralinin bozulduğunu bildirdi.

Esir düşen Rus askerleri yurda döndüklerinde idam mangasıyla yüzleşmekten korkuyor.

"KENDİ İNSANLARIMIZ TARAFINDAN VURULACAĞIZ"

Ukrayna güçlerince esir alınan Rus askerleri kameralar karşısında gözyaşları içinde nereye gönderildiklerini bilmediklerini anlattı.

Daily Telegraph'ın aktardığına göre, esir düşen askerlerden biri eve döndüğünde acımasız kumandanları tarafından vurulmaktan korktuğunu söyledi.

Kiev'deki bir basın toplantısında konuşan bir Rus askeri "Rusya'ya döndüğümüzde ölmüş sayılabiliriz" dedi ve ekledi:

"Ailemi arama fırsatı tanıdılar. Ailemin bana söylediği ise cenazemin çoktan hazırlandığı oldu. Geri verilirsek kendi insanlarımız tarafından vurulacağız."

TELEFON GÖRÜŞMELERİ SIZDI

Öte yandan bugün ortaya çıkan bazı görüntüler şok etkisi yarattı. Görüntülerde Ukrayna güçlerinin köpekler için yem olarak bıraktıkları Rus askerlerinin savaş alanına yayılmış cansız bedenleri yer alıyor.

Bu hafta sızan telefon görüşmeleri Rus askerlerinin düşük moral düzeyini ortaya koydu. Konuşmalarda askerler gördükleri "çok fazla ceset" karşısında yaşadığı sarsıntıyı dile getiriyor. Askerler ayrıca Ukrayna savaşının aylar sürebileceğini ifade ediyor. Putin ise savaşın iki haftada biteceğini söylemişti.

