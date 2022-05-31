Rus Askerleri Syevyerodonetsk'in Dış Mahallelerinde

Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinin bulunduğu Luhansk bölgesinin valisi, Rus kuvvetlerinin kentin kenar mahallelerine girdiğini ve çatışmaların ”çok şiddetli” olduğunu söyledi. Syevyerodonetsk, Moskova'nın saldırılarının odak noktasında.

Rusya, saldırılarını ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde hala Ukrayna kuvvetlerinin elinde bulunan son büyük yerleşim merkezinde yoğunlaştırıyor.

Ukrayna kuvvetleri, aralıksız süren bombardıman nedeniyle Syevyerodonetsk kentini enkaz yığınları arasında savunmaya çalışıyor. Ukraynalılar'ın geri çekilmeyi reddetmesi nedeniyle Rusya'nın Donbas bölgesinde başlattığı yoğun saldırıların yavaşladığı gözleniyor.

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday Rus askerlerinin Syevyerodonetsk kentinin güneydoğu ve kuzeydoğudaki dış mahallelerine ilerlediğini ancak Ukrayna güçlerinin güneydeki Toşkivka köyünde Rus askerlerini püskürttüğünü bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Syevyerodonetsk'i ele geçirmek işgalcilerin temel amaçlarından biri. Bu amaca erişmelerini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Binaların yüzde 90'ı hasar gördü. Kentteki konutların üçte ikisi tamamen enkaz haline geldi" dedi.

"Koşulsuz öncelik"

Mart ayında Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Rusya, "özel askeri operasyonların" odağını, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan Donbas'ın tamamının kontrolunu sağlamaya çevirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü açıklamasında, Donbas'ın "özgürlüğüne kavuşturulmasının" Moskova için "koşulsuz öncelik" olduğunu söyledi.

Syevyerodonetsk kentinin ve Siverskyi Donets nehrinin karşı kıyısındaki Lısıçansk kentinin ele geçirilmesi, Rusya'ya Luhansk bölgesinin kontrolunu elde etme fırsatı sağlayacak. Bu amaca ulaşıldığı takdirde Kremlin, zafer elde edildiği açıklaması yapabilir.

Ancak savaştan önce sadece 100 bin nüfusa sahip Syevyerodonetsk gibi küçük bir kenti ele geçirmeye odaklanmak, Rusya'nın diğer bölgeleri Ukrayna'nın karşı saldırılarına savunmasız bırakması anlamına gelebilir.

Son birkaç gündür Ukrayna'nın güneyde olası karşı saldırıya geçeceğine ilişkin sinyaller vardı. Moskova, Şubat ayında başlayan işgalin ilk haftalarında ele geçirdiği güneydeki Herson bölgesinin kontrolunu pekiştirmeye çalışıyor.

Kiev, Ukrayna güçlerinin, son günlerde Andriyivka, Lozove ve Bilohorka adlı üç köyde Rus askerlerini savunma hattına gerilettiğini bildirdi. İnhulets nehrinin güneyindeki bu üç köy, Herson bölgesinin sınırını oluşturuyor.

Washington'daki düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Ukrayna'nın karşı saldırılarının şimdiye kadar kaybedilen toprakları yakın vadede geri almada başarı sağlayacak gibi görünmediğini, ancak Rusya'nın faaliyetlerini sekteye uğratabileceğini ve Moskova'yı bölgeyi güçlendirmeye zorlayabileceğini kaydetti.

Herson cephesinin kuzeyinde Rusya'nın düzenlediğinden şüphelenilen saldırı, Ukrayna'nın elindeki Novyi Buh kasabasının merkezini tahrip etti. Kasaba konseyi, bu gelişmeyi Telegram üzerinden duyurdu.

Rusya, Herson'un batısında Ukrayna'nın elinde olan Mikolayiv limanındaki tersanenin de vurulduğunu açıkladı.

AB yeni yaptırımları görüşecek

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'ya karşı uygulanacak ve büyük olasılıkla petrol ambargosunu da içerecek yeni yaptırım paketini ele almak üzere bugün ve yarın biraraya geliyor.

AB hükümetleri, Macaristan'ın Sovyet döneminden kalma Dostluk Boru Hattı üzerinden rafinerilerine tedarik ettiği Rus petrolünü devre dışı bırakamayacağı konusunda ısrarcı olması nedeniyle bir aydır devam eden görüşmeler sonrasında petrol ambargosu üzerinde anlaşmaya varamamıştı.

Liderlerin zirve toplantısı öncesinde Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, AB içindeki birliğin "dağılmaya başladığı" şeklindeki korkuları dile getirdi. Reuters haber ajansının ulaştığı taslak metninde, ambargoya ilişkin yeni kararların az olduğu görülüyor.

Ancak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün öğleden sonra saatlerine kadar bir sonraki yaptırım paketi üzerinde "sonunda anlaşmaya varılacağını" söyledi.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın bugün Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle görüşeceğini bildirdi.

Ukrayna hükümeti, dördüncü ayına giren savaşın gidişatını değiştirmek için Batılı ülkelerin daha Ukrayna'ya fazla uzun menzilli silah tedarik etmeye çağırdı. Zelenski, önümüzdeki günlerde "iyi haberler" beklediğini söyledi.

