HABER
  4. Rus askerleri tatbikatta uçak ve tank kamuflajları kullandı

Rus askerleri tatbikatta uçak ve tank kamuflajları kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Rus askerleri tarafından yapılan askeri tatbikatta bugüne kadar görülmemiş bir yöntem ile savaş uçakları ve tankların kamuflajları kullanıldı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus askerlerinin tatbikatından ilginç detaylara yer verildi.

Rus askerleri tarafından yapılan askeri tatbikatta bugüne kadar görülmemiş bir yöntem ile savaş uçakları ve tankların kamuflajları kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus askerlerinin tatbikatından ilginç detaylara yer verildi. Tatbikata dair fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada Rus askerlerinin düşmanın hedefini şaşırtmak maksadıyla Rus ordusunun elindeki SU-57, MİG - 35 gibi savaş uçaklarının kamuflajlarını ve yine ordu envanterindeki savaş tanklarındaki tankların kamuflajlarını kullandı. Savaş uçak ve tanklarına benzer şişirilebilen kamuflajların gerçeğine benzer ebatlarda olduğu anlatılırken bu yöntem ile düşmanın sahte savaş uçaklarına ve tanklarına dikkat verdiği için boş operasyonlar gerçekleştirildiğine ve Rus askerinin ise bu yöntem sayesinde düşmanı şaşırtarak farklı taktikler ile düşmanı etkisiz hale getirilebildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada tatbikat amaçları anlatılırken tatbikatın nerede gerçekleştiği ve kaç askerin bu tatbikatta yer aldığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Uzmanı bioenerjiyi anlattı: “Şifanın kaynağı Allah’tır biz sadece aracıyız”Uzmanı bioenerjiyi anlattı: “Şifanın kaynağı Allah’tır biz sadece aracıyız”
3 yıldır kar yağmayan şehre kamyonla kar getirdiler3 yıldır kar yağmayan şehre kamyonla kar getirdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Kocaeli TEM'de bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

TEM'de bulundu! Vahşi cinayet

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

Boynundan vuruldu, gazetecilere böyle seslendi: 'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

Son dakika: Aylardır üzerinde çalışılıyor! İnfaz düzenlemesi şekillendi

Aylardır üzerinde çalışılıyor! İnfaz düzenlemesi şekillendi

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj! (Hasan Mezarcı kimdir?)

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.