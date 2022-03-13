HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus askerleri, Ukrayna'da zırhlı araçla market yağmaladı

Rus askerleri, Ukrayna'da zırhlı araçla market yağmaladı

13.03.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok kentten gelen Rus askerlerinin yağmalama görüntüleri geliyor. Son olarak bir grup Rus askeri, zırhlı aracı marketin kapısına dayayarak yağma yaptı. Askerlerin kasadaki paraları da alması dikkat çekti.

Ukrayna’da bir grup Rus askeri, işgal ettikleri Ukrayna şehrinde marketi yağmaladı. Kent merkezinde Rus askerleri bulundukları zırhlı aracı bir marketin kapısında durdurdu.

Zırhlı araçta inen 2 asker önce marketin bisküvi raflarından biraz yiyecek aldı. Ardından diğer bir asker ise marketin bilgisayar bağlantılarının bulunduğu odaya girerek arama yaptı.

UKRAYNA O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Askerler, markette para kasasına giderek buradaki paralı ve değerli eşyaları da aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğru, çalmak savaşmak değildir. Ukrayna ürünleri Rus askerlerine verilen tarihi geçmiş bisküvilerden daha iyidir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müzakerelerde 4. tur için tarih verildiMüzakerelerde 4. tur için tarih verildi
Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittilerUyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler
Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyorAğzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş şaka amaçlı silahı başına dayadı, sonrası korkunç

Uzman çavuş şaka amaçlı silahı başına dayadı, sonrası korkunç

İran duyurdu: Biz vurduk!

İran duyurdu: Biz vurduk!

Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!

Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Vali motokurye kararını ve hava durumunu peş peşe açıkladı! Yarın İstanbul'da kar var mı?

Vali motokurye kararını ve hava durumunu peş peşe açıkladı! Yarın İstanbul'da kar var mı?

Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi: Daha fazla kayıp verdiler

Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi: Daha fazla kayıp verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.