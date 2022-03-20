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Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'

20.03.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da esir düşen işgalci Rus askerleri, çarpıcı itiraf ve açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında pişmanlıklarını dile getiren ve af dileyen askerler, Rus halkına da çağrılarda bulundu. Askerlerin Vladimir Putin hakkında söyledikleri ise son derece dikkat çekiciydi.

Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'

Ukrayna'ya işgal güçleri olarak gönderilen bir grup Rus askeri, Ukrayna topraklarında esir düştü. Askerler düzenlenen basın toplantısında Rus hükümeti aleyhinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Asker arkadaşlarının toplu mezarlara atıldığı konusunda uyaran esir askerler, Rus halkını sokaklara çıkıp Putin'e karşı ayaklanmaya çağırdı.

"PUTİN BU TOPRAKLARI ELE GEÇİREMEYECEK"

Askerlerden Aleksey Jeleznyak, Putin'i ne kadar asker gönderirse göndersin, asla Ukrayna'yı ele geçirmeye yetmeyeceği konusunda uyardı ve "Putin, savaş ilan etmeden Ukrayna sakinlerini, hastaneleri, şehirleri bombalıyor" dedi. Jeleznyak sözlerine şunları ekledi:

"Rusya halkı, zombilere bakmayın. Ukraynalılar cesur bir halk. Rus teçhizatını silahsız da durdururlar. Bir olmuş durumdalar.

Putin buraya ne kadar asker gönderirse göndersin bu toprakları ele geçiremeyecek. Başkomutanımız yalan söyleyerek tüm halkımızı kandırdı.Sadece bizi değil, tüm Rusya'yı kandırdı. Bizi resmen faşiste çevirdi."

"SALDIRGANLIĞIMIZ YÜZYILLARCA HATIRLANACAK"

Askerlerden bir diğeri olan Mustafaev Mugsad, vatandaşlarını Rusya devletinin savaş propagandasını görmezden gelmeye çağırdı ve Rus bombalarından korumakta olan Ukraynalılar hakkında "İnsanlar günlerce bodrumlarda nasıl oturuyor, nasıl ölüyorlar" dedi. Mugsad sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gözlerimle görmeseydim söylemezdim. İnsanlar bizim saldırganlığımızı yüzyıllar boyunca hatırlayacaktır.

Rus halkı, Rusya'nın askerleri, toz pembe görmeyi bırakın artık ve Ukrayna'da neler olduğunu görün."

Mugsad, "Rusya Federasyonu birlikleri bir gün içinde Ukrayna halkının barışçıl yaşamını karalayarak keder ve yıkım getirdiği için" özür diledi.

Başlıksız-4

"RUSYA ÇOKTAN KAYBETTİ"

Esir düşen işgalci Rus askerlerinden Igor Rudenko ise basın toplantısında "teslim olarak doğru bir karar verdiğini" söyledi.

Rus birliklerinin çoktan kaybettiğini ve Ukrayna ordusunun onları "yok edeceğini" ve 15 bin kişinin zaten öldüğünü iddia ettiğini söyledi.

Rus ordusuna seslenen Rudenko, "Onurunuz kaldıysa benim hatalarımı tekrarlamayın" dedi ve ekledi:

"Askerleri alıp götürün çünkü Putin'in bize ihtiyacı yok. Cesetleri bile almıyor. Toplu mezarlara atılıyorlar. Bakması zor bir manzara."

Aslen Dnipropetrovsk bölgesinden etnik bir Ukraynalı olduğunu söyleyen Rudenko, "Kendi halkıma ihanet ettiğim için Ukrayna halkından bağışlanmayı yalvarıyorum" dedi.

RUS HALKINA AYAKLANMA ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan esir Rus askeri Alexander Fomenko, Rus vatandaşlarını sokaklara dökülmeye ve ayaklanmaya çağırdı:

"Sokaklara inmenizi talep ediyorum. Hükümetimizden korkmayın. Kalabalığı çiğnemezler. Evet, 10-20 bin kişiyi tutuklarlar ama sizden daha çok var. Dışarı çıkıp bu kargaşayı durdurabilirsiniz. Barışçıl insanlar burada acı çekiyor çocuklar."

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