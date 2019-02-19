Rus askerlerinin internet paylaşımları yasaklandı

Rusya Devlet Duması tarafından kabul edilen bir yasa ile Rus askerleri sosyal medyada artık askerlerin, birliklerin, silahların ve askeri alanların fotoğraf ve görüntülerinin paylaşımını yapamayacak.
Rusya Devlet Duması milletvekilleri tarafından yapılan oylama ile meclisten geçen yasaya göre Rus ordusuna bağlı tüm personele internetten paylaşım yasağı getirildi. Rus askerlerinin görev yaptığı Suriye’deki birimler de dahil askeri alanlardan konumlarını, fotoğraf, askeri analiz, askeri personelin fotoğraflarını, eğitim ve tatbikat görüntüleri, internet sayfalarında bilgi ve askerlik görevleri için dağıtıma çıkan askerlerin dağıtım yerlerini belirten bilgilerini internetten paylaşmak gibi tüm paylaşımlar yasaklandı.
Mecliste alınan kararın güvenlik tedbirleri nedeniyle alındığı, özellikle terör örgütleri tarafından kitle iletişim araçları tarafından takip edilmesinin önüne geçilmek için böyle bir kanunun geçtiği açıklandı.
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