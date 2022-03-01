HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor!

Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor!

01.03.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatının 6. gününde, Rus ordusu bazı noktalarda kontrolü sağladı. Rus ordusuna bağlı askerler ise ülkedeki marketleri yağmalamaya devam ediyor. Askerlerin girdikleri bir marketteki ürünleri kucaklarına alarak götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Rus ordusuna bağlı askerlerin, Ukrayna'daki marketlerdeki yağmaları devam ediyor.

YAĞMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürerken, bazı noktalarda kontrolü sağlayan Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere kritik kentlere saldırıları devam ediyor.

yagma22

Rus askerlerinin kontrolü sağladığı kentlerde yaptığı yağmalara ise bir yenisi daha eklendi. Harkov kentinde bir grup Rus askerinin bir markete girerek, kasadaki paraları ve gıda ürünleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin ve Zelenskiy bir araya mı gelecek? Lukaşenko duyurduPutin ve Zelenskiy bir araya mı gelecek? Lukaşenko duyurdu
Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...
Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandıPutin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı

Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.