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Rus avcı uçağı, Baltık Denizi’nde ABD’ye ait bombardıman uçağını engelledi

19.05.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetlerine ait Sukhoy Su-27 avcı uçağının ABD’ye ait bir B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağını Baltık Denizi semalarında engellediğini duyurdu.

Rus avcı uçağı, Baltık Denizi’nde ABD’ye ait bombardıman uçağını engelledi

Baltık Denizi semalarında Rusya’dan ABD bombardıman uçağına müdahale geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetlerine ait bir Sukhoy Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan ABD’ye ait bir B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarına yaklaştığını tespit ettiği ve engellediği belirtildi. Bakanlık, Rus uçağının bir süre boyunca ABD bombardıman uçağına eşlik ettiğini ve ABD’ye ait uçağın Rus sınırlarından uzaklaştırıldığını kaydetti.

Ayrıca Bakanlık, Rus uçağının ABD uçağına karşı yaptığı uçuşun, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiğini vurguladı. (İHA)

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