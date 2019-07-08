Rus Bakan menemenle tanıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yekaterinburg’da katıldığı INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’nda Rus mevkidaşı Denis Manturov’a menemen ikram ederken, Manturov menemenin nasıl yapıldığını öğrendi.

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen ve Türkiye’nin bu yıl partner ülke olarak katıldığı INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. Dünya çapında yaklaşık 600 firmanın katıldığı sanayi fuarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rus mevkidaşı Denis Manturov tadım alanını ziyaret etti. Varank, Rus bakana menemen ikram ederken, Manturov ise menemenin nasıl yapıldığını öğrendi.

INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’nda yer alan Türkiye Milli Fuar Alanı kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışa iki bakanın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi Başkanı Evgeny Kuivashev katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Bakanlar Varank ve Manturov, Türkiye’yi temsil eden 43 özel ve resmi kuruluşun stantlarını ziyaret etti. İki bakan daha sonra Türk lezzetlerinin tanıtıldığı tadım alanına geçti. Burada Bakan Varank, Manturov’a Türk kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alan menemeni tanıttı. Rus mevkidaşına menemen ikram eden Varank, Türk aşçılardan menemen yapmalarını da istedi. Bunun üzerine tadım alanındaki aşçılar menemenin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak Rus bakana anlattı. Varank ve Manturov, menemenin yapımına eşlik etti.

Ziyaretçiler de sanayi ve teknoloji ürünlerinin yanı sıra Türk lezzetlerinin tanıtıldığı Türkiye Milli Fuar Alanı’na büyük ilgi gösterdi. Tadım alanı ziyaretçilerin uğrak yeri olurken, geleneksel Türk lezzetlerinin yanı sıra ebru gösterisi ve canlı müzik performansları da beğeni topladı.



PARTNER Keyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin