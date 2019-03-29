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Rus Bakan, Venezuela’dan petrol ihraç etme yolları arayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol ihracatını artırmanın yollarını görüşmek üzere Venezuelalı mevkidaşıyla görüşmeyi planladığını söyledi.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak bugün yaptığı açıklamada, Venezuela’dan petrol ihracatını artırmanın yollarını görüşmek üzere Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol ihracatını artırmanın yollarını görüşmek üzere Venezuelalı mevkidaşıyla görüşmeyi planladığını söyledi.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak bugün yaptığı açıklamada, Venezuela’dan petrol ihracatını artırmanın yollarını görüşmek üzere Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo ile görüşmeyi planladığını söyledi. Novak görüşmenin yeri veya ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgi vermedi.
Venezuela Petrol Bakanı ve devlete ait petrol şirketi PDVSA’nın başkanı Quevedo, Venezuela’nın, ABD’ye giden petrolü uygulanan yaptırımlardan dolayı Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’e veya başka yerlere yönlendirebileceğini söylemişti.
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.
ABD, Venezuela petrolünün en büyük alıcısıydı. Ancak petrole ve altın satışlarına karşı ABD yaptırımları, ülkenin mali durumuna büyük zarar verdi. Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD’deki petrokimya şirketi Citgo’ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela’ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.

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