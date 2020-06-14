Rus bakanların Türkiye ziyareti iptal

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Pazar günü Ankara’ya yapmayı planladıkları ve Libya ile Suriye’deki gelişmelerin ele alınmasının beklendiği ziyaret iptal edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkîdaşının bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde “İki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesini” kararlaştırdığı belirtilerek, “Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir” denildi. Rus bakanların ziyaretinin neden iptal edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki ülke bakanlarının “Libya’da çözümü desteklemek için aktif olarak çalıştıkları” belirtildi. Açıklamada, her iki ülkenin bakanlıklarında görevli uzmanlar düzeyinde Libya’da en kısa sürede ateşkes sağlanması ve Libya’da taraflar arasındaki müzakere sürecinin ilerleyebilmesi için çalışmaları sürdüğü belirtildi. Siyasi ve ekonomik çözümün Birleşmiş Milletler himayesinde ve Berlin’de Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı’nda alınan kararlarla uyum içinde olması gerektiğinin de altı çizildi.